Bakan Akar’dan Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin tahliyesiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin tahliyesiyle ilgili "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, ‘tahıl koridoru’na ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gıda krizi’nin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerinin açık şekilde devam ettiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

* “Barışın, huzurun gelmesi, ateşkesin sağlanması için her düzeyde gayret göstermeye devam ediyoruz. Son olarak yaptığımız görüşmelerde kamuoyunun ‘kırmızı hat’ olarak adlandırdığı bir çalışma oldu. Birer arkadaşımızı bu konuda görevlendirdik. Onlar sürekli temas sağladı.

* 1 Haziran’da Türkiye’ye askeri bir heyet geldi, Bakanlığımızda heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Bunun da devamı olarak 21 Haziran Salı günü bir heyetimiz Moskova’ya gitti.

* Görüşme olumlu, yapıcı şekilde gerçekleşti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Hem bölge hem de Rusya ve Ukrayna için yararlı olabilecek konuları arkadaşlarımız masaya koydu.”

“İSTANBUL’DA HAREKAT MERKEZİ KURULMASI KONUSUNDA ANLAYIŞ BİRLİĞİ VAR”

Bakan Akar, Ukrayna, Rusya ve BM ile görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, “Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemilerinin emniyetli şekilde ulaşımlarının sağlanması için yapılması gerekenler de görüşüldü. Bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. İstanbul’da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var” dedi.

Türkiye ve BM’den beklentilerin, Rusya’nın, Ukrayna’nın yapması gerekenlerin görüşmelerde ele alındığını belirten Akar, “Arkadaşlarımız görüşmeden memnun şekilde ayrıldı hatta jest olarak ‘Azov Concord’ isimli Türk gemisinin Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılabileceğine yönelik de bilgi verildi” ifadelerini kaydetti.

“TARAFLARIN TÜRKİYE’YE GÜVENİ VAR”

Bu konuda olumlu gelişmelere yönelik beklentisini dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Önümüzdeki günlerde Ukrayna ile yapacağımız, bununla birlikte BM yetkilileri ile yaptığımız temaslar var. Bunların sonunda olayı bir noktaya getirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabileceğini, olumlu gelişmeler olabileceğini değerlendiriyoruz.

* Geldiğimiz noktada tarafların olaya olumlu baktığını görüyoruz. Bu konuda beklentimiz olumlu. Beklentimiz, bir an önce tahıl yüklü gemilerin limanlardan emniyetli, ayrılması güvenli bir seyri müteakip hedeflerine emniyetli bir şekilde varmaları. Bunun için çalışıyoruz.”

Kurban Bayramı öncesi olumlu bir gelişmenin olup olmayacağına konusunda Akar, şunları belirtti:

* “Burada birçok aktör var. Gelen bilgiler, yaptığımız çalışmalara göre olumlu yönde ilerliyoruz” ifadelerini kaydetti. Türkiye’nin kolaylaştırıcı rol üstlendiğini dile getiren Akar, “Burada savaşan iki taraftan bahsediyoruz. Herkes her türlü olasılığı, ihtimali düşünüyor. Biz de kolaylaştırıcı rol üstlenmiş bulunuyoruz.

* Arkadaşlarımız taraflarla konuşup istenmeyen bir durum oluşmadan işin planlandığı şekilde gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Türkiye, kendisine düşen görevleri yerine getiriyor. Tarafların Türkiye’ye ciddi bir güveni var.”

Akar, insani yardım ve tahliye amacıyla gönderildiği Ukrayna’da kalan TSK’ya ait iki uçakla ilgili “Bu konuda hem Rus hem de Ukrayna tarafında ciddi ilerleme oldu. Beklentilerimizi kendilerine ifade ettik, bazı görüşlerimizi kabul ettiler. Bu konuda tarafların da yapılabilecekleri konusunda bizimle iş birliği anlayışında olduklarını gördük” karşılığını verdi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLANCE’NİN ZİYARETİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’nin ziyaretine ilişkin konuşan Bakan Akar, “İngiltere Savunma Bakanı ile olumlu, kapsamlı, faydalı, yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.

Hem ikili ilişkiler hem NATO’daki faaliyetler hem de bölgesel konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, “Birçok konuda anlayış birliğimiz olduğunu gördük. Bu da bizim açımızdan sevindirici oldu. Savunma sanayii konusunu da ele aldık. Birlikte yaptığımız çalışmaların daha da hızlanması, gelişmesi konusunda mutabık kaldık. Askeri eğitim iş birliği konusundaki çalışmalarımız, tatbikatlarımız var. Bunları da daha ileri götürmek için yapılması gerekenleri gündeme getirdik” açıklamalarında bulundu.

Görüşmede Ukrayna’daki gelişmelerin de ele alındığını belirten Akar, “Bizim ve kıyısı olan ülkeler için Karadeniz’in istikrarı çok önemli. Buranın rekabet alanına çevrilmemesini, Montrö’nün getirdiği çerçevede bölgedeki barışın, istikrarın, huzurun devam ettirilmesini, buna uyum sağlanmasını, bu konudaki faaliyetlerin, hareketlerin dikkatli olması gerektiğini konuştuk. Ukrayna’daki insani durumun giderek kötüleştiğini, bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi için ateşkesin olması konusunu vurguladık” diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİKLERİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunun da gündeme geldiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

* “Terörle mücadele konusunda azimli, kararlı olduğumuzu, terörü bitirmek için faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımızı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirttik.

* İsveç, Finlandiya bağlamında da bunu vurgulayarak hassasiyetimizi dile getirdik. Bunun önemli olduğunu belirttik. Bu konudaki beklentilerimizin neler olduğunu açık ve net şekilde ortaya koyduk.”

İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Bakan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ı, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Baş başa görüşen Akar ve Wallace daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

NATO ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye- İngiltere arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde her alanda devam ettiği belirtildi.

Görüşmede Akar’ın, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ihraç lisansı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kazandığı ivmeye vurgu yaptığı belirtilirken, PKK/YPG-DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Ukrayna’nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliği dile getirilen görüşmede, tahıl sorununun çözümüne yönelik çalışmaların da koordineli olarak devam ettiği bildirildi.

Akar ve Wallace görüşmesinde ayrıca, askeri eğitimde iş birliği faaliyetlerinin artarak devam edeceği belirtildi.