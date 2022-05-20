Bakan Bilgin: Sosyal devletler, insanların sağlık sorunlarını hesaba katmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Sosyal devletler, insanların sağlık sorunlarını, emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmazlar. İhtiyaç neyse o ihtiyacı ne düzeyde karşılayıp karşılamadıklarını dikkate alırlar” dedi.

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Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde ‘Üreten Türkiye'nin Yıldızları Ödül Töreni' Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren SGK Başkanı Ceylan, “Benim için burada bulunmak büyük bir gurur. Yani herkese nasip olmayacak bir şeyi yaşıyorum. Bir insanın hocasıyla çalışması herkese nasip olmaz. Ondan dolayı çok büyük gurur ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL DEVLETLER, İNSANLARIN SAĞLIK SORUNLARINI HESABA KATMAZ”

Bakan Bilgin ise sosyal güvenlik sistemlerinin insanlık açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, sosyal devletin en önemli kurumunun SGK olduğunu söyledi. Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmiş bir sağlık sistemi olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, “Geçtiğimiz yıl açığımızın en düşük olduğu, gelirlerimizin giderlerimizi karşılama oranının yüzde 95'in üzerinde olduğu bir dönem yaşadık. Bu açıklar üstelik pandemide yapılan olağanüstü harcamalara rağmen böyle bir orana ulaşılmıştır. Bu açıklar artsa da endişe etmemek lazım. Eğer iyi yönetiliyorsa sistem yine de açık veriliyorsa, sosyal açıklar elbette ki sosyal harcamaların bir sonucudur. Sosyal devletler insanların sağlık sorunlarını, emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmazlar. İhtiyaç neyse o ihtiyacı ne düzeyde karşılayıp karşılamadıklarını dikkate alırlar” dedi.

Primlerini ödeyen işletmeleri, işletmelerin sahiplerini, istihdam oluşturan işletmeleri ve sahiplerini tebrik eden Bakan Bilgin, “Bir ülkede üretimi gerçekleştirmek, istihdam oluşturmak insanlara iş imkanı sağlamak fevkalade saygı değer kutsal bir iştir. İşletmelerimiz elbette kar amacı güdecektir ama üstünde yaşadıkları topluma, ülkeye, toprağa, insana toplumsal sorumluluğun hukuki gereğini ve sosyal gereğini yaptıkları zaman elbette biz de onları saygıyla selamlayacağız, ülkemiz de onları baş tacı edecektir. Çünkü Türkiye'nin üretime ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. (İHA)

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