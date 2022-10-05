Bakan Bilgin’den EYT ve taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçilerle ilgili açıklamada bulundu. Bilgin, "Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, , katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Bilgin, şunları söyledi;

“TEK TİP BİR DÜZENLEME OLACAK”

“Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil” dedi.

TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin Taşeron işçilerle ilgili de, “Taşeron işçilerle ilgili hükümetimiz geçtiğimiz yıllarda önemli bir reforma imza attı ve yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız” dedi.

“ÇALIŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Bilgin, “Mevsimlik işçiler konusunda, eğer kurumda ihtiyaç varsa işçilerin tekrar o kurumla çalışılmasının önünü açacağız. Geçici işçilerin de hukukunu koruyacak bir düzenleme yapacağız. Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz” ifadelerini kullandı.

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