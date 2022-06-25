Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın idam açıklamasını değerlendirmeye aldık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Caydırıcı ceza olmalı, ucu nereye dayanıyorsa, idama mı? İdam olmalı’ açıklamasına yönelik, “Cumhurbaşkanımızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır. Bakanlık olarak çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına ilişkin tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal olan adaylığını engellemeye bağlamış durumdadır” dedi.

Bozdağ, “2017 anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'in 24 Haziran’ında cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor. Şimdi 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçim olacaktır. Yürürlüğünü açıkça yazıyor” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMALARI BİZİM İÇİN TALİMATTIR”

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu. En ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her türlü yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen cezanın hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor. Üst sınırı yok. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçunun cezasının alt sınırı ise 20 yıldan başlıyor, üst sınır müebbet hapis. Tabii bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır. Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki Cumhurbaşkanımızı ve bu çalışmalar çerçevesinde atacaktır” şeklinde konuştu.

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