Bakan Bozdağ: Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete'de yayınlanır ve Ocak ayının 1'inci günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘CMK Ücret Tarifesi’ ile ilgi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, yaptığı paylaşımda, “CMK Ücret Tarifesi, ilgili yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre; ‘Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağ, her yıl aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen tarifede gösterilir. Buna göre: CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete’de yayınlanır ve Ocak ayının 1’inci günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir” açıklamasında bulundu.
“65 BARONUN OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VARMIŞ GİBİ BİLDİRİ YAYINLAMALARI KABUL EDİLEMEZ”
Bozdağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
* “Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez.
* 21/12/2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın süistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz.
* Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir.” (DHA)