Bakan Çavuşoğlu’nun konferansına ‘zorunlu’ katılım

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bingöl Üniversitesi’nde vereceği konferansa katılım için okul müdürleri ve öğretmenlere dilekçeli talimat yolladı. Eğitim-Sen Bingöl Şube Başkanı Faruk Aris, eğitimcilere konferansa katılım zorunluluğu getirilmesine tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bingöl Üniversitesi'nde yapacağı konferansa eğitimciler için katılma zorunluluğu getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakan Çavuşoğlu'nun konferansı için kent merkezi ile bağlı köylerdeki okul müdürlüklerine konferansa katılması için dilekçe gönderdi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tokuş imzası ile gönderilen dilekçede kent merkezi ile bağlı köylerde okul müdürleriyle birlikte en az iki öğretmenin konferansa katılması gerektiği belirtildi.

Gönderilen dilekçede okul müdürleri ve iki öğretmenin en geç saat 12.45'te konferansın yapılacağı yerde hazır bulunmalarına yönelik verilen talimat ise dikkat çekti.

DİLEKÇELİ KATILIM TALİMATI

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tokuş adıyla okullara gönderilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Bingöl Üniversitesi tarafından 14 Haziran 2022 Salı Günü saat 13.00'da Recep Tayyip Erdoğan Merkezi'nde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile ‘Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası' Konferansı düzenlenecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan konferansa ilimiz merkezdeki okul/kurumlar ile merkeze bağlı köy okullarımızdan 1 okul müdürü ve en az 2 gönüllü öğretmenin katılmaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

“SALON DOLMADIĞI İÇİN BU UYGULAMAYI YAPIYORLAR”

Konferanslara eğitimcileri talimatla gönderilmelerinin doğru olmadığını belirten Eğitim-Sen Bingöl Şube Başkanı Faruk Aris,

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bingöl Üniversitesi'nde gerçekleştireceği konferans için Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her okuldan 1 müdür ve 2 öğretmenin katılması için yazı gönderilmesi artık alışılmış bir olay ve ilk defa da olmuyor.

Bunu yapmalarının sebebi ise muhtemelen salon dolmuyor ve yıllardır bu uygulamayla salonu doldurmaya çalışıyorlar. Bir yerde salon dolmuyor öğretmen ve öğrencilerle salon doldurulmaya çalışılır. Eğitimcilere bu gibi zorlamaları doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır