Bakan değişti kafa değişmedi

Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ormanla ilgisi olmayan dört bakan yardımcısı, halefi Kirişçi tarafından değiştirildi. Yeni atananların durumları da farksız.

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MUĞLA'da 3 bin 417 hektarlık yeşil alanın (4 bin 800 futbol sahası) yanmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyunda yeniden tartışmaya açıldı. Tarım Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli döneminde binlerce hektar orman alanı yanarken, Pakdemirli'nin 4 Bakan yardımcısının da ormanla ilgisi ve eğitiminin olmadığı belirlenmişti. İşletme Fakültesi mezunu olan Pakdemirli'nin yerine yeni Bakan olarak Ziraatçi Vahit Kirişçi getirildi. Kirişçi 4 Bakan yardımcısını da değiştirdi. Ancak yeni gelen 4 Bakan yardımcısının da ormanla ilgisi ve eğitimin olmadığı anlaşıldı.

Tarım ve Ormancılıkla ilgileri yoktu!

Ormancılık konusunda hiçbir yetkinliği bulunmayan eski Bakan yardımcıları 30 bin 275 TL maaş ile kurul üyeliği ile birlikte 44 bin 505 lira aylık alıyorlardı. Yeni yardımcıların maaşları ise 59 bin lirayı aşıyor…

İŞTE GELENLERİN MESLEKLERİ:

Vahit KİRİŞÇİ: AKP eski Adana Milletvekili, Ziraat Fakültesi mezunu. Profesör.

Ebubekir GİZLİGİDER: Avukat- AKP eski milletvekili.

Veysel TİRYAKİ: AKP'li Altındağ eski belediye başkanı, kamu yönetimi mezunu. Kaymakamlık ve vali yardımcılığı yaptı.

İbrahim YUMAKLI: İşletme bölümü mezunu, TV yöneticiliği ile Anadolu Ajansında yöneticilik yaptı.

Nihat PAKDİL: Veteriner. AKP eski Milletvekili Nevzat Pakdil'in kardeşi

Barış SAYLAK: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü, veteriner. Milas Belediyesi'nde mezbaha sorumlusu ve nikah memurluğu görevinde bulundu. 2019'da AKP'den Muğla Milas Belediye Başkan Adayı oldu.

DEVLET BAHÇELİ ORMAN YAKANA İDAM İSTEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemine yine idamı taşıdı. Bahçeli, orman yakanlar, terör suçları ve kadına şiddet ile tecavüz suçlarına idam cezası verilmesini istedi.

Bahçeli, “Orman yangını çıkaranların hayatını söndürmek lazım. İdam cezası geri gelmeli, kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçlarını da kapsamalı, biz buna destek veririz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları toplantısına davet edilmesini de “Gaflet” olarak niteledi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: MHP, adım adım 2023'ün temel taşlarını döşemektedir. Cumhur İttifakı'nın önü açıktır, zillet ittifakı havlu ataca, nal toplayacak. Seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa 356 gün kalmıştır. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar, yeniden çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.