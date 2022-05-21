Murat Bakan, İGA hakkındaki çarpıcı iddiaları sordu

İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla, İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlere 3 yıl ilave işletme süresi verildiği, toplam 2 milyar 700 milyon Euro kira ödemesinin alınmayacağı iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA şirketiyle ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

Murat Bakan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle hazırladığı önergede şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla, İstanbul Havalimanı’nı işleten şirketlere üç yıl ilave işletme süresi verildiği, bu üç yıl boyunca İGA’nın ödemesi gereken yıllık 900 milyon Euro olmak üzere toplamda 2 milyar 700 milyon Euro kira gelirinin alınmayacağı ve üç yıl boyunca DHMİ tarafından İGA’ya yıllık 275 milyon Euro’nun işletme gideri olarak ödenmesinin sağlandığı iddiaları bulunmaktadır.

Bununla birlikte İstanbul Havalimanı’nın yapımı aşamasında DHMİ ile İGA arasında imzalanan yapım sözleşmesine aykırı olarak pist kotlarının 30 metre düşürülerek yapımcı firmalara 1.3 milyar dolar haksız kazanç sağlandığı, ayrıca yapılan mevcut 3 pistin de sözleşmede belirtilen standartlarda ve uzunlukta yapılmayarak bu yolla da milyonlarca dolar haksız kazanç elde edildiği kamuoyuna yansımıştır.

“İMTİYAZLARIN GEREKÇESİ NEDİR”

İzmir Milletvekili Bakan şu soruları yöneltti:

1- İstanbul Havalimanı’nı işleten şirketlere üç yıl ilave işletme süresi verildiği, bu üç yıl boyunca İGA’nın ödemesi gereken yıllık 900 milyon Euro olmak üzere toplamda 2 milyar 700 milyon Euro kira gelirinin alınmayacağı ve üç yıl boyunca DHMİ tarafından İGA’ya yıllık 275 milyon Euro’nun işletme gideri olarak ödeneceği iddiaları doğru mu? Doğru ise kârı şirketlere zararı vatandaşlara yükleyen ve “şeffaflık” ilkesiyle bağdaşmayan bu karar nasıl açıklanmaktadır?

2- Söz konusu şirketlere sağlanan imtiyazların gerekçesi nedir?

3- DHMİ ile İGA arasında yapılan bir çalışma ile ihale şartları İGA lehine değiştirilerek sözleşme ile yapım sorumluluğu İGA’ya ait olan başta yeni pistlerin ve yapılması gereken yeni uydu terminal binası gibi milyarlarca Euro tutarındaki yatırımın İGA’nın yaptığı fizibilite çalışmalarına göre yapılmasına gerek olmadığı kararlaştırılarak bunun imza aşamasına geldiği iddiaları doğru mu?

4- Proje kapsamında yer alan AirPort City için İGA tarafından kurulan şirkete sözleşmede aksi hüküm olduğu halde 49 yıllık hak devri yapılacağının da kararlaştırıldığı iddiaları doğru mu?

5- İstanbul Havalimanının hisselerinin Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılması yönünde herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

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