Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

*Değerli Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık.

*Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

*Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, Bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla Tarım ve Orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız.

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