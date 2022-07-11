Bakan Koca: Dikkate bile almayın
Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eski şiddet videolarının belirle bir amaçla yeniden paylaşılmaya başlandığına dikkat çeken Koca, şu ifadeleri kullandı;
“Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır.”