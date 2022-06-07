Bakan Koca’dan Ümit Özdağ’a Süleyman Soylu yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde Suriye kökenli doktor konusuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Koca, görüşme sonrası Özdağ'ın İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili bölümün de yer aldığı mesajına tepki gösterdi. Bakan Koca, "Düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile, Reyhanlı Devlet Hastanesi hakkında gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir mesaj paylaştı.

ÖZDAĞ: BÜTÜN BAKANLARIN SS GİBİ KÜFÜRBAZ OLMADIĞINI ÖĞRENDİK

Özdağ, mesajında “Sağlık Bakanı Sayın F. Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik” dedi.

BAKAN KOCA’DAN ÖZDAĞ’A YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ümit Özdağ’ın mesajına tepki gösterdi. Koca, paylaşımında “Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.

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