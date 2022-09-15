Bakan Kurum’dan tepki çeken sözler: İzmir işgal altında
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı programda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Kurum'un "İzmir, işgal altında" sözleri tepkilere neden oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk’te Tarafsız Bölge programının konuğu oldu. Kurum, programda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı.
“İZMİR İŞGAL ALTINDA”
Kurum, “Şu an maalesef İzmir, beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada algı oluşturarak işgal altındadır. Onlar ‘Osmanlı’yı işgal etti’ diye anlatıyor gerçi ama” ifadelerini kullandı.
Kurum’un sözleri tepkilere neden oldu.