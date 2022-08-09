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Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısından ülkeye giren bir TIR'da ise 226,9 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti’nden Kocaeli’ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkemize giriş yapan bir TIR’da 226,9 kilo esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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