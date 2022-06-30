Bakan Nebati’den SMA açıklaması

Kamuoyunda SMA hastaları olarak bilinen hastalarla ilgili bir harcama olup olmadığına ilişkin sorulara Bakan Nebati, "Tüm dünyada SMA hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve bilimsel yollarla etkinliği kanıtlanan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almaktadır" dedi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Meclis’e sunulan, ‘2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Çetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi.

Genel Kurul’da, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni neticesinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş sürecine ilişkin, “Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni neticesinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş sürecinin önündeki engeller ortadan kaldırılmıştır. İsveç ve Finlandiya’nın kağıt üzerinde PKK’yı terör örgütü olarak tanıması yeni bir gelişme ya da kazanım değildir. İki ülke tarafından somut bir adım atılmaksızın yalnızca söz ve vaatlere dayanarak atılan bu imza, Türkiye’nin çıkarlarıyla bağdaşmayan ve telafisi mümkün olmayan bir tavizdir” açıklamasında bulundu.

“BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTIR”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 28 Haziran’da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında İspanya’nın Madrid kentinde NATO’ya üyelik süreçleriyle ilgili olarak dörtlü zirve gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Zirve sonunda üçlü muhtıra imzalanmış, İsveç ve Finlandiya, özellikle terörle mücadele konusunda yasal düzenlemeler içeren önemli taahhütlerde bulunmuştur. Türkiye, terör örgütleri PKK, PYD/YPG ve FETÖ’nün uluslararası lojistik, finans ve insan kaynağının kesilmesi konusunda bir süredir devam eden diplomatik girişimlerinin önemli bir safhasını başarıyla tamamlamıştır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, HAKLI DURUŞUYLA BİR KEZ DAHA SONUÇ ALDI”

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin, muhalefetin bu başarıyı, sanki mutabakattan hemen sonra bu iki ülkenin NATO’ya kabulü gerçekleşecekmiş gibi bir algıyla sunsa da bu sürecin yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zamanı alacağını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

*Dün akşam Cumhurbaşkanımız Erdoğan NATO dörtlü zirvesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteriyle bir araya geldi.

*Zirve sonrası imzalanan ortak bildiride İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PYD/YPG ve FETÖ’ye destek vermeyeceği, savunma sanayisi alanında ambargo kısıtlamalarına gidilmeyeceği, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayisi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü, Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi gibi konular taahhüt edildi. Uluslararası ilişkilerde ülkeler kendi çıkarlarını koruma ve kendi istediklerini oluşturma zemininde gerekli mücadeleleri verirler ve kendi istedikleri ve çıkarlarının korunduğu noktada da gerekli mutabakat sağlanır.

*Türkiye kararlılığı, haklı duruşu, diplomatik başarısıyla bir kez daha sonuç almıştır. Bu, siyaset üstü bir konudur ve bu konuda muhalefetin de bu sevince ortak olmasını beklerdik. Bu, aynı zamanda ülkemizin terörle mücadelede kararlılığının tüm dünyaya bir kez daha ilanı olmuştur ve Türkiye kazanmıştır.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERFORMANS EK ÖDEME TAVANLARI YÜKSELTİLDİ”

Genel Kurul’da, Ek Bütçeye ilişkin konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

Milletvekillerinin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin neler yapıldığı sorularına Nebati, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik kabul edilen yasal düzenlemeyi hatırlattı. Bakan Nebati, “Sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri genel bütçeye alınarak, dağıtılabilir ek ödeme miktarı arttırıldı, performans ek ödeme tavanları yükseltildi. Hekimlerin ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına ilişkin iyileştirme yapıldı, hastanelerin tamamında performans ek ödemesi dağıtılabilir hale getirildi” dedi.

Bakan Nebati, Ek Bütçeye ilişkin muhalefetin eleştirilerine ise görüşülmekte olan Ek Bütçe Kanun Teklifinin hazırlanma ve görüşme usulünde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığını belirtti. Nebati, milletvekillerinin vergi gelirlerine ilişkin sorularına, “Ocak 2022 yılı bütçesinde gelirlerin yüzde 75’i toplanmış, vergi gelirlerinde herhangi bir artış yok. Gelirdeki artış, enflasyon vergisidir” ifadelerini kullandı.

“İthalattan alınan vergide çok artış var” şeklindeki eleştirilere ise Bakan Nebati, şunları söyledi;

*Ocak-Mayıs 2022 döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 100, vergi gelirleri ise yüzde 108 oranında artış göstermiştir. Dış ticaret hariç vergi gelirleri ise bu dönemde yüzde 102,9 oranında artış göstermiştir.

*Ocak-Mayıs 2021 döneminde toplanan vergilerin yüzde 37,2’si dolaysız vergilerden alınırken 2022 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 44,1’e yükselmiştir. Bu dönemde en büyük artış yüzde 154 oranıyla gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerden kaynaklanmaktadır.

“YÜZDE 63,5 ORANINDA ARTMIŞTIR”

Kurumlar vergisinin, bu dönemde yüzde 281,9 oranında, gelir vergisinin ise yüzde 46,2 oranında arttığını aktaran Nebati, “Kurumlar vergisindeki bu artış, esasen, finans sektörünün yanında üretim ve ihracattaki yüksek performansa bağlı olarak kurum kârlılıklarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu dönemde 2’nci en büyük artış yüzde 124,8 oranıyla ithalde alınan KDV’de olmuştur. Yine, bu dönemde özel tüketim vergisi yüzde 63,5 oranında artmıştır” açıklamasını yaptı.

“SMA İLAÇLARI, SGK TARAFINDAN YURT DIŞINDAN GETİRİLMEKTE”

Bakan Nebati, Genel Kurul’da milletvekillerinin SMA hastalarına ilişkin sorularına da cevap verdi. Kamuoyunda SMA hastaları olarak bilinen hastalarla ilgili bir harcama olup olmadığına ilişkin sorulara Nebati, “Tüm dünyada SMA hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve bilimsel yollarla etkinliği kanıtlanan ilaç, Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almaktadır. SGK tarafından yurt dışından özel izinle getirilerek aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır” dedi.

Bakan Nebati SMA tedavisinde kullanılan ilaçların, Tip 1 hastaları için 2017’den, Tip 2-3 hastaları için 2019’dan itibaren SGK tarafından karşılandığını, bu ilacın temininde ve kullanımında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. DHA

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