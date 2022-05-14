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Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir” dedi

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Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Soylu, “PKK Terör Örgütü üyesi ve ‘kırsalcı’sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü’nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu’nun hamiliğindedir” ifadelerini kullandı.

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