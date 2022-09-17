Bakan Soylu: Tunceli’de 5 terörist kaldı, yakında tertemiz olacak

İçişleri Bakanı Soylu, "İnşallah Tunceli yakında, 5 terörist kaldı, inşallah yakında tertemiz olacak. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin sınırları içerisinde bir tek hain terörist kalmayacak, tertemiz olacak" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne’de AKP İl Başkanlığı’ndaki konuşmasında terörle yapılan mücadeleyi anlattı. Terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelinen noktaya değinen Soylu, şunları söyledi:

* “Allah’a hamdolsun, bugün ülkemizde terörist sayısı 120’nin altına düştü. Tendürek tertemiz, bir tek terörist kalmadı. Hatay’dan Mersin’e, Gaziantep’ten Osmaniye’ye kadar aynı zamanda Adıyaman’a, Adana’ya ve Kahramanmaraş’a kadar yıllarca Suriye’de Afrin’den sürekli terörist aktardıkları, terörle mücadelede en zor alanlardan birisi olan Amanos Dağları Allah’a hamdolsun ki bir tek terörist kalmadan bugün tertemiz.

* Bir taraftan Erzincan tertemiz, Bingöl tertemiz, Erzurum tertemiz ve burada ifade etmek istiyorum, size söylemek istiyorum, inşallah Tunceli yakında, 5 terörist kaldı, inşallah yakında tertemiz olacak. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin sınırları içerisinde bir tek hain terörist kalmayacak, tertemiz olacak.”

ALTILI MASA’YI ELEŞTİRDİ

Soylu, “Siz büyük devrimlerin altına imza attınız ama bugün burada iş bitmiş değil. Tekrar söylüyorum; yeniden başladık. Kime bırakacaksınız Türkiye’yi, Kılıçdaroğlu’na mı? Adam Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığını bilmiyor. Mübarek memlekette ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okumadın mı? Ömründe hiç Polatlı’ya gitmedin mi? Ömründe hiç Sakarya’dan geçmedin mi? Bir de inanarak anlatıyor. Yalanı o kadar güzel konuşuyor ki, o kadar güzel konuşuyor. Ama sınır ötesi tezkeresine hayır oyu vermesini biliyor değil mi? HDP ile PKK ile iktidar oyunu kurmasını biliyor değil mi? Büyükelçilerle oynamayı biliyor değil mi? Büyükelçilerle nasıl oturulur, Amerika’nın Avrupa’nın talimatı nasıl alınır. Ey Kılıçdaroğlu, senden önce bu ülkede sana benzeyen mandacılar vardı, tarihe gömdü bu millet, tarihe” diye konuştu.

“MASANIN ALTINDAN BİRBİRLERİNE TEKME ATIYORLAR”

Soylu, “Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Masanın altından birbirlerine tekme atıyorlar. Korkuyorum iş bana düşecek diye. Bunlar yakında karakola düşerler. İş bana düşecek. Masanın altından birbirlerine tekme atıyor, bir de belediye başkanlarına bel altı çalışıyorlar. Ankara Belediye Başkanı’na bel altı çalışıyor, İstanbul Belediye Başkanı’na bel altı çalışıyor, o ona çalışıyor. Türkiye yıllarca bu koalisyonlardan bıktı, Türkiye’yi yıllarca bu koalisyonlar geri bıraktı, şimdi Türkiye’yi tekrar koalisyonlara döndürmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyelim” ifadelerini kullandı. (DHA)