Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 132 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler verdi.
Bakan Soylu şöyle konuştu:
*2 bin 22 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 132 kişi gözaltına alındı.
*Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin.
*Bir haber daha vermek isterim; Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satımından gözaltı oldu. Milletimiz bize güvensin, uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir.