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Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 132 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Yayınlanma: 07:53 - 20 Eylül 2022 Güncellenme:
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Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

*2 bin 22 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 132 kişi gözaltına alındı.

*Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin.

*Bir haber daha vermek isterim; Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satımından gözaltı oldu. Milletimiz bize güvensin, uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir.

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