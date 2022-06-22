Bakan Yanık’tan Pınar Gültekin açıklaması

Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanmasını doğru bulmadığını ifade eden Bakan Yanık, "Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada verilen karar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

“FAİLİ CESARETLENDİREN BİR EYLEM”

Katile uygulanan haksız tahrik indirimi toplumun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Karara bir itiraz da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi.

Bakan Yanık “Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir” açıklamasında bulundu