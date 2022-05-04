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Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Sinan Oğan’a ‘Suriyeli’ tepkisi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, MHP eski milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

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Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Sinan Oğan’a ‘Suriyeli’ tepkisi

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan’ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım” dedi.

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