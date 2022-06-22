CHP’li vekilden iddia: ‘Bölgede 20 helikopter, 14 uçak yok’

Marmaris'te yangının başladığı saatlerden bu yana bölgede bulunan Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Bakanların söylediği gibi 20 helikopter de yok, 14 uçak da yok. Bir an önce etkin mücadele yapılmalı" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Marmaris'te devam eden orman yangınına hala etkin müdahale edilmediğini ileri sürdü. Erbay, dün geceden beri yangın bölgesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Gün ağardı ve yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale edilmiyor. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Ancak maalesef Bakanların söylediği gibi 20 tane helikopter de yok 14 tane uçak da yok.

Dün geceden bu yana yangın bölgesindeyiz. Yangına gün ağarmasına rağmen sadece 4-5 tane helikopter müdahale ediyor. Ancak rüzgar bu şekilde devam ederse ve müdahale bu kadar kısıtlı kalırsa geçen sene yaşadığımız felaketi tekrar yaşarız. Bir an önce etkin bir şekilde etkin müdahale yapılmalıdır. Bütün Muğla'ya Marmaris'e geçmiş olsun. Şu ana kadar tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır.”

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