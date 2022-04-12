Bakanlığın golf sahası planına mahkeme ‘dur’ dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2 kilometrelik sahili önünde yer alan 3 bin dönümlük Ulualan Bölgesi’nin golf alanı yapımı için planlaması Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce “kamu yararına aykırı” bulundu.

İsmail AKDUMAN

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Manavgat’ın 3 bin dönümlük Ulualan Bölgesinde otel ve golf sahası yapma planı, Antalya 3. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

“BU KARAR HALKIN DİK DURUŞUNUN GÖSTERGESİDİR”

Konu hakkında açıklamada bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen;

“Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Manavgat'ımızın geleceği olan 3 bin dönümlük Ulualan bölgemizde otel ve golf sahası yapma planının, “kamu yararına aykırı” bulunarak Antalya 3. İdare Mahkemesi'nce iptal edildiğini büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayım.

Bu karar, Manavgat halkımızın dik duruşunun, yaşadığı kentine sahip çıkışının, birlik ve beraberliğimizin tüm Türkiye'ye örnek olabilecek en güzel göstergesidir.

Bu vesileyle, Manavgat Belediyemizin öncülüğünde kurularak inançla tüm sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiren Ulualan'ı Koruma Platformu'na, hukuki süreçte verdiğimiz mücadelemizde yanımızda yer alarak başarıda çok büyük katkıları olan Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, Manavgat menfaatlerini öncelikli kılarak siyasetin önünde tutup, sahip çıkabilen siyasi partilerimize, duyarlı davranarak imza veren, mücadelemize gönül veren tüm Manavgat halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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