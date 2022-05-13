Bakanlığın personel alımında yüksek puanlı adayların mülakatta elenmesi isyan ettirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alımı için yaptığı mülakatlarda, 80'in üzerinde KPSS puanına sahip birçok aday, mülakatta düşük puan verilip elenmesine isyan etti, 'torpilli alım' iddiaları gündeme geldi.

Mert ÖZ

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı mülakat sonuçlarının açıklanması üzerine çok sayıda aday, sınavda 80 ve üzeri puan almasına rağmen mülakatta elenmesine tepki gösterdi.

SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı'na da çok sayıda aday başvurarak bu konuda şikayette bulundu.

“PUANIM 84, OKUL PUANIM 3.41… YETERSİZ BULUNDUM”

SÖZCÜ'ye ulaşan Ankara Üniversitesi Mezunu Merve Ağca, “KPSS puanım 84.48. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden 4 üzerinde 3.41 ortalamayla mezun oldum. Ancak benim yerime 75-74 alan açık öğretim mezunları atandı. Hem de bakanlığın açıklamasına göre bizler yetersizmişiz, onlar yeterliymiş. Ben mülakatta 11 sorunun 11'ine de doğru yanıt verdim. Mülakatta ses ve görüntü kaydı alınmadığından benim yetersizliğimi ispatlamak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na düşüyor” diye konuştu.

“PUANIM YÜKSEK, MÜLAKATIM İYİ GEÇTİ, ELENDİM”

SÖZCÜ'ye ulaşan bir başka aday ise, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alım ilanı için mülakata girdim. Bölümüm sosyal hizmet, başvurduğum alan 4b sosyal çalışmacı alımı idi. KPSS puanım 84.59 ve yine KPSS bazlı sıralamam 390 idi. 4b sosyal çalışmacı alanı için alınacak sayı 555 iken mülakatta şahsıma 52.20 puan verildi ve sıralamam 1337’ye düşürülerek elendim. Her ne kadar 5-10 dakikalık mülakat sürelerinin liyakati ölçemediği bilinse de yine de mülakatta sorulan soruları doğru cevapladım. Buna rağmen elendim. Yani hem KPSS puanım yüksek, hem mülakatım iyi geçiyor ama bunlara rağmen eleniyorum. Torpil iddialarının çokluğu hepimizin bildiği bir konu artık” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA TEPKİ MESAJI

SÖZCÜ’ye konuşan bir aday ise “Ben 29.03.2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ASDEP sosyal hizmet mülakatına girdim. KPSS puanım 78 olmasına rağmen mülakat puanımı 48 olarak verdiler. Mülakat kamerasızdı ve sorulan sorular alanımla ilgili değildi” derken, başka bir adaysa, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapmış olduğu mülakatta ben ve birçok arkadaşım KPSS sınavından yüksek puanlar almamıza rağmen mülakatta çok düşük puanlar aldık. Mülakatımız iyi geçmesine ve soruları bilmemize rağmen” diye kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı alımda yüksek puan alan adayların atanmaması üzerine çok sayıda kişi sosyal medyada seslerini yükseltti.

İNCE: MEMLEKET EVLATLARININ HAKKINI YİYEN VİCDANSIZLAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de konuyu gündeme getirenler arasındaydı.

İnce, “Mülakatla memleket evlatlarının hakkını yiyen vicdansızlar; sanmayın bu devran dönmeyecek, sanmayın yediğiniz haklar yanınıza kalacak. Sınavda soru çalmakla mülakatta gelecek çalmak arasında bir fark yok. KPSS'de 1. olanı mülakatla 175. sıraya düşüren bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

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