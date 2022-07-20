Bakanlığın planı iptal edildi, parka benzin istasyonu yapılmayacak

İstanbul Çekmeköy’deki Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’nın büyük bir kısmının akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesine dair plan, mahkeme tarafından iptal edildi.

Fırat FISTIK

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İstanbul Çekmeköy’deki Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’na akaryakıt istasyonu yapılmasının önünü açan imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mayıs ayında onaylanmıştı.

Planla 2 bin 900 metrekarelik parkın 2 bin metrekarelik kısmına ‘akaryakıt ve LPG istasyonu' fonksiyonu verilmişti. Çekmeköylüler de duruma tepki göstermişti.

MAHKEME, ‘HUKUKA AYKIRI' DEDİ

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin plana karşı açtığı davada planı iptal etti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Getirilen akaryakıt alanı fonksiyonu yönünden planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı hareket edilmesi, ilgili kurum görüşlerinin eksik parsel ve farklı mekansal kararı içeren teklif üzerinden alınması, kurum görüşlerinde belirtilen şartların yerine getirilmemesi ve zemin etüdü bulunmayan alanlarda plan kararlarının öngörülmesi, iptaline hükmedilen planlarda getirilen fonksiyonların kaldırılması hususları dikkate alındığında, davaya konu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile bu değişikliklere yönelik yapılan itirazların reddedilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi hükmü uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi.”

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Burası park, park kalacak demiştik, kaldı:) Yapılmak istenen rant planı, mahkeme kararıyla iptal edildi. Çocuklarımıza verdiğimiz bir söz daha yerine gelmiş oldu böylece…”

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