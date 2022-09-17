Bakanlığın ‘tanıtım fuarı’ yasağına esnaflardan tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından fuar alanlarında tanıtım günleri etkinliklerinin yapılmasının yasaklanması kararına Elazığlı esnaflar tepki gösterdi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere her yıl yapılan ve gelenekselleşen "Elazığ Yöresel Ürünleri Tanıtımı" etkinliğinin tekrar fuarlarda düzenlenmesi talebiyle CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ortak basın açıklaması yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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İçişleri Bakanlığı tarafından tanıtım etkinliklerinin fuar alanlarında yapılmaması kararıyla bu yıl ‘Elazığ Yöresel Ürünleri Tanıtımı' etkinliğinin yapılamayacağını belirten esnaflar İçişlerinin Bakanlığının kararını tekrardan gözden geçirmesi için CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Esnafların talebi olması durumunda CHP'li belediyelerin tanıtım günlerinin olması için her türlü katkıyı vereceklerini kaydetti.

“ANKARA, İSTANBUL'UN CHP'YE GEÇMESİ SONRASINDA BAKANLIK ETKİNLİKLERİN FUAR ALANLARINDA YAPILMAMASI KARARI ALMIŞ”

Ankara, İstanbul'un CHP'li belediyelere geçmesi sonrasında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle tanıtım etkinliklerinin fuar alanlarında yapılmamasına yönelik bir karar alındığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Elazığ yöresel ürünleri tanıtımı etkinliklerinin Elazığ gönüllüleri olan diğer insanlarla bir bağ kurma ve Elazığ ürünlerinin orada pazarlanıp satılarak Elazığ ticaretine bir katkı olarak değerlendirildi. Ben Elazığ milletvekilliğim süresi içerisinde bu etkinliklere katılma şansı yakaladık.

Geçen senede İstanbul, Ankara, İzmir illerinde CHP'li belediyelerin yer tahsisiyle birlikte yine Ak Parti milletvekillerimizin katılımı ilimizin valisi ve belediye başkanının desteğiyle bu etkinlikler yapıldı. Esnaflarımız son derece memnun ayrıldılar ayrıca bu fuarın yapıldığı yeri ziyaret eden hemşerilerimizde son derece mutlu olup orada hasret giderdiler. Ancak bu yıl bu fuar konusuyla ilgili sorunlar yaşanmaya başladı.

Elazığ yöresel ürünleri fuarını düzenlemek veya Elazığ ürünleriyle ilgili İstanbul, Ankara, İzmir'de bu etkinlikleri yapmak siyasi bir etkinlik değil. Tam tersine ilinizin farklı illerde tanıtımına katkı vermek corona virüsü salgını ve deprem süreciyle birlikte esnafımızın yaşadığı sıkıntıların çözümüne katkı sunmak adına bu yöresel ürünlerin tanıtımı fuarını düzenlemek şehrimizin tanıtımı ve hemşerilerimizle gönül bağı kurma ve esnafımıza katkı sunmak açısından son derece anlamlı.

Bundan önceki yapılan etkinliklerde de ilimizdeki diğer partilerin milletvekilleriyle ve belediye başkanıyla katıldık. Bu anlamda güzel bir birliktelik oluşmuştu. Ama bu yıl neden bu hale döndü onu da anlamış değilim çünkü yine bu ortak yapılabilir. Ankara, İstanbul, İzmir belediyelerinin CHP'li belediyeler olmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu gibi etkinliklerin fuar alanlarında yapılmaması kararı alınmış.

CHP'li belediyelerimizin olduğu yerlerde siz esnaflarımıza vermemiz gerek katkı neyse onu vererek bu geleneğin yaşatılmasıyla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

“BU ETKİNLİKLERE GELMEMİZ O ARKADAŞLARI RAHATSIZ EDİYORSA BİZ GELMEYİZ”

Gün geçtikçe Elazığ siyasetinde daha önce karşılaşmadığı durumlarla karşılaştığını belirten Erol, “Siyaset gelip geçicidir önemli olan dostluklar, ilişkiler. Ünvarlar, partiler hepsi gelip geçici önemli olan insanlar arasında gönül bağını kurabilmek. Onlarla unvanın olmadan da oturup konuşup sohbet etmek. Anlamsız ve gereksiz işlerle karşılaşmaya başladık belki milletvekilliğimin ilk yıllarında bunlarla karşılaşmıyordum ama son bir buçuk yıldır ilginç olaylarla karşılaşmaya başladık.

Hepimiz birbirimizden farklı düşebiliriz hepimizin tercihleri farklı olabilir. Ama Türkiye'de bizim yaygınlaştırmamız gereken şey ortak değerlerde buluşabilmeliyiz. Elazığ yöresel ürünleri tanıtım günleri bizim ortak bir değerde buluşabilmemizin yeri olmalı. Bizim eğer bu etkinliklere gelmemiz o arkadaşları rahatsız ediyorsa biz gelmeyiz hiç önemli değil çiçek göndeririz yalnızca.

Önemli olan esnafımızın beklentilerini karşılayabilmemiz. Eğer valilik bu organizasyonun içerisinde yer almayacaksa belediye ve diğer milletvekili arkadaşlarımız bu işe destek verme düşüncesinde değilse belediyelerimizin tüm imkanlarını sizler için seferber ederim yeter ki Elazığ'a bir katkımız olsun” ifadelerini kullandı.

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