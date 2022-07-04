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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi.

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