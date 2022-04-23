Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe

MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAKANLIK AÇIKLADI

MSB’den yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu” ifadelerine yer verildi.

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