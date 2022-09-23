Bakanlık, siyanür sızdıran altın madenine yeniden onay verdi

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni bugün yeniden faaliyetlerine başladı. Maden, 27 Haziran 2022 günü yaşanan siyanür sızıntısı nedeni ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16,4 milyon lira para cezası kesilerek faaliyeti durdurmuştu.

Orhan BOZKURT

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Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin faaliyeti atık havuzundan siyanür sızıntısı şikayetinin ardından 21 Haziran 2022’de durdurulmuştu.

Atık havuzundan sızan siyanürün Fırat nehrine karıştığı iddia edilen madene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 16,4 milyon lira para cezası kesmişti.

Madeni işleten Anagold firması ‘gerekli iyileştirmeleri’ yaptıklarını belirterek yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldıklarını duyurdu.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI EK KORUMA SAĞLAYACAK”

Anagold Madencilik tarafından yapılan açıklamada Çöpler Altın Madeni’nin bugün itibari ile yeniden faaliyet başladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

*Çöpler Madeni, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimlerini tamamladığına dair resmi onayları aldı.

*Bu iyileştirmeler, 21 Haziran'da meydana gelen olayın olası tekrarlamasını önlemek için ek koruma sağlamak üzere tasarlandı. İstenilen iyileştirilmelerin tamamlanmasıyla Anagold Madencilik, 21 Haziran’daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı.

*Çöpler Madeni'ne 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler maden ekibi, yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları ile yakın temasta bulunmaya devam edecek.

“OLAYDAN ÖNCEKİ SİSTEME KIYASLA DAHA DA HASSAS HALE GETİRİLDİ”

*Çöpler Madeni, madenciliğin zirve noktası olarak kabul edilen ulusal ve uluslararası standartlara sahip üretim teknikleriyle 12 yıldır faaliyet gösteriyor. Madenimiz, açıldığı günden bu yana dünya standartlarındaki en üst seviye yönetmelikler ve yönergelere uyumlu bir şekilde çalışıyor.

*Aynı zamanda halihazırda üst seviyede olan çalışma sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerimiz; yaşanan olay sonucunda insan ve çevre sağlığı açısından daha da iyileştirildi. Bu kapsamda tüm kontrol sistemimiz, olaydan önceki sisteme kıyasla daha da hassas hale getirildi.

*Ayrıca şiddetli yağış gibi olağandışı durumlarda yüzeydeki suyu toplamak için 2.100 m3'lük yağmur suyu (yüzey suyu) toplama havuzu inşa edildi. Tüm girişimler, Bakanlık temsilcilerinin gözetimiyle ve görüşleriyle tamamlandı.

*Anagold Madencilik, diğer ülkelerdeki maden sahalarında olduğu gibi Çöpler bölgesinde de Türkiye ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde, insan sağlığına ve çevresel sürdürülebilirliğe uygun şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Anagold Madencilik, geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de bölge halkına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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