Bakanlık’tan Boğaz’da yeni imar planı

Beşiktaş Bebek’te Boğaziçi öngörünüm sınırları içinde kalan yaklaşık 11 bin metrekarelik park alanı, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için yurt alanı ilan edildi. Özel mülkiyete ait olan arazi; yurt, kültür merkezi, park olarak düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşiktaş Bebek'te özel şahıs mülkiyetindeki 11 bin 424 metrekarelik parselin imar planlarını değiştirdi. Şu an otopark olarak kullanılan Nispetiye Caddesi üzerinde “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi” sınırları içinde kalan parselleri kapsayan planlar, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz 2022'de onaylandı.

“YURT, PARK, KÜLTÜREL TESİS”

Mevcut planlarda “çocuk bahçesi ve park” olarak düzenlenmiş olan parseller, yapılan değişiklik ile öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için “sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı” olarak değiştirildi. Arsanın 3 bin 500 metrekaresine yurt yapılacak, 5 bin metrekaresi kültürel tesis, 2 bin 285 metrekaresi de park olarak planlandı. Yurt binasının inşaat oranı 1, yüksekliği 4 kat olarak belirlendi.

“ÖZEL TESİS YAPILABİLİR”

Plan notlarında yapılan düzenlemeye göre, imar uygulaması sonrasında oluşacak parseller ayrı ayrı özel mülkiyete konu edilebilir ve kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilir. Parkın altına otopark yapılabilecek ve park alanı maliye hazinesine devredilecek.

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