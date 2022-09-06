Balıkçılardan mazot isyanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun’da Küçüklü Köyü Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret ederek balıkçıların sorunlarını dinledi. Balıkçılar Kılıçdaroğlu’na, mazot fiyatlarından ve artan maliyetlerden şikayet etti.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da Küçüklü Köyü Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, balıkçıların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

“MALİYET ÇOK ARTTI”

Mazotta büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen balıkçılar şu ifadeleri kullandı:

* “Mazotta büyük sıkıntımız var. Sezonda 450 ton mazot yakıyoruz. Maliyet çok arttı. Geçen sene tankeri 52 ile başladık bu sene 500-600 lira oldu. Her aldığımız malzeme pahalandı. Balık çiftlikleri buradaki ufak yöresel balıkçıyı bitiriyor. Bunlar kurulsun ama çıksınlar açık sulara orda kurulsun ya da balıkçıların kullanmadığı yerler var.

* Yöre halkına kimse bir şey sormadan koyuyorlar her yere. Kiralama sözleşmelerimizde bayağı büyük sorunlarımız var. Mazot fiyatlarımız düşseydi. Önceden mazot fiyatı 10 liraysa yarısı alınıyordu. Şu an aradaki fark 3 liraya düştü. 27 lirayken ben mazotu 24'e aldım. En büyük sıkıntımız mazot fiyatları.”

“HER TARAF HES”

HES'lerden (Hidro Elektrik Santrali) de şikayet eden balıkçılar, “Şu anda akarsulardan su akmıyor. Her taraf HES. Denize plankton gelmiyor. Önceden ırmaklar aktı mı, bir iki ay bulanık olurdu, oradan balık plankton sayesinde besin alırdı. Şimdi hepsinin önüne HES'ler kuruldu. Denize akarsu akmıyor. Deniz suyu 29-30 derece şuan. Normalde bu ayda 17-18 olması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu ise farklı bölgelerde balıkçıların farklı sorunları olduğunu belirterek, mazotun ÖTV'siz ve KDV'siz olması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 'Altılı Masa uzlaşırsa hazırım' sözleriyle ilgili açıklama