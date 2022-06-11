Balıkesir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 15 yaralı

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Soylu, Balıkesir Valisi ve tüm birimlerin olay yerinde ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun.

İlginizi Çekebilir Üsküdar'da otobüs kazası