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Balıkesir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 15 yaralı

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 13:25 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Soylu, Balıkesir Valisi ve tüm birimlerin olay yerinde ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun.

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