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Balıkesir’de felaketler zinciri: Hortum, sel, yangın ve deprem

2022 yılının Temmuz ayı Balıkesir için felaketler ayı oldu. Aynı ay içinde hortum, sel, orman yangını yaşayan şehir dün de depremle sarsıldı.

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Balıkesir’de felaketler zinciri: Hortum, sel, yangın ve deprem

Temmuz ayının farklı tarihlerinde arka arkaya sel felaketi, hortum ve yangınla boğuşan Balıkesir’e Temmuz ayı iyi gelmedi.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana gelmişti, Burhaniye ilçesinde meydana gelen hortum paniğe sebep olurken, geçen hafta Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektarlık çam ormanı küle döndü.

AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin sefer olduğu doğal afetlerdeki tek teselli ise can kaybının olmaması oldu. (İHA)

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