Balıklı Rum Hastanesi yangınında tartışma büyüyor! İmamoğlu: Felaket anları bile siyasi malzeme oldu

Yangın felaketi yaşayan İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nin, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangını söndüren İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi dışında herkese teşekkür etmesi tepki çekti. Duruma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki göstererek “Bazen felaket anlarını bile siyasi malzeme yapmaktan çekinmeyen bir akılla karşı karşıyayız." dedi.

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İstanbul Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos günü çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamalar tartışma yaratmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangına müdahale edildi” şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul Balıklı Rum Hastanesi çıkan yangın ile ilgili dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Paylaşımda yangını kısa sürede söndüren İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi dışındaki bütün kurumlara teşekkür edildi.

CUMHURBAŞKANI, ÖZEL KALEM, VALİ, BAKAN SIRALANDI

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“110 dönüm arazi içerisinde 8 adet tedavi ve bakım hizmeti verilen binamız bulunmaktadır. İhtiyarhane ismi ile bilinen 1890 yılından bugüne hizmet veren bir Yaşlı Bakımevi binamızın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi ile yaşlıların hızlı şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Bu süreç duyulur duyulmaz başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Sayın Hasan Doğan, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'a ve yardım eden tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür ederiz.

Tahliye edilen yaşlılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile tedbiren Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne alınmıştı. Yaşlılarımız da yangın nedeniyle yaralanma ya da sağlık sorunu yoktur.

Yatış sürelerinde Vakıf Başkanımız Konstantin Yuvanidis'in talimatıyla sorumlu personel ve hemşirelerimiz yaşlılarımızın yanlarında görevlendirilmiştir. Vakfı Başkanımız ve Başhekimimiz bugün yaşlılarımızı ziyaret etmiş, hastane başhekiminden bilgi almış olup yaşlılarımızın genel durumlarının iyi ve stabil olduğu görülmüştür”

“FELAKET ANLARI BİLE SİYASİ MALZEME OLDU”

Mahmutbey İtfaiye İstasyonu açılışında konuya değinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bazen felaket anlarını bile siyasi malzeme yapmaktan çekinmeyen, geri durmayan bir akılla karşı karşıyayız. Üzüntüyle izledim, takip ettim, dinledim. Muhatabı olan bir kurum, bir vakıf tepeden tırnağa yangınla ilgili süreçte herkese teşekkür ediyor, ama orada itfaiye yok örneğin.

Yangını söndüren itfaiye, ama itfaiye yok. Önemli değil yani, bize teşekkür edilmesini de beklemiyor benim arkadaşlarımın vazifesi o. Vakfın bu tarz tutumunu, hayretle karşılıyoruz sadece. Çünkü bahsedilen konu bir yangın.

Yani yangının söndürüldüğü için Ankara’dan Saray’dan başlamış, ilçenin mahalle muhtarına kadar inmiş, ama yangını söndüren itfaiye, kavramın içerisinde yoktur.”

“İTFAİYE BENDEN BİLE TALİMAT ALMIYOR”

İmamoğlu “Bu arada, vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor; onu söyleyeyim. Allah korusun, hiç kimse yangınla yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda ‘talimat' diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? (Erdoğan'ın konuşmasına benzemesine atıf yaparak) Bu ton da benzedi… Hayret bir durum. İtfaiyeci kardeşlerimiz bir yangın olur, bir ihbar gelir, görevinin gereği yola çıkar, cansiperane görevini yapar. Hem yangını söndürür hem insanları kurtarır. Allah, hem vatandaşlarımızı korusun hem de bu mücadeleyi veren kıymetli itfaiyeci kardeşlerimi korusun” dedi.

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