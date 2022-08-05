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Balıklı Rum Hastanesi’nde hasar tespiti

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balık Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından incelemeler sürüyor. 

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Balıklı Rum Hastanesi’nde hasar tespiti

Balık Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından incelemeler ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmişti.


Alevlerin hastanede bıraktığı hasar böyle görüntülendi.

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