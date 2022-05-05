Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli giriş sınavı düzenleyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Bankacılık Uzman Yardımcısı alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde gerçekleştirilecek.

Adaylar, 5 – 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvuru yapabilecek.

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