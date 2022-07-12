Bankalar ne zaman açılacak? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Bayramın son gününde merak edilen konuların başında "bankalar ne zaman açılacak?" geliyor. Bayram tatili boyunca kapalı olan bankalar 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe günü açılacak ancak 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü kapalı olacak.

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Birlik ve beraberliğin sembolü bayramın son gününe girilirken fatura ödeme, EFT, havale işlemleri gerçekleştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler “Bankalar ne zaman açılacak” sorusuna yanıt arıyor. Dört günlük aranın ardından bankalar normal işleyişlerine başlayacak.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban bayramı resmi tatil olduğu için bankalar Pazartesi ve Salı günü kapalı kaldı. Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde açılacak ancak 15 Temmuz Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak.

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT HESABA GEÇER Mİ?

EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.