Banker Bilo’daki o sahne gerçek oldu

İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yapan polis, bir TIR'ın dorsesinde 81 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin Avrupa'ya gitmek üzere Edirne'den TIR'a bindirildikleri anlaşıldı. Ancak dolandırıcıların göçmenleri İstanbul'a getirerek ormanlık alana bırakarak kaçmayı planladıkları ortaya çıktı. Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı Banker Bilo filmindeki sahneyi hatırlatan olayla ilgili TIR şoförüne 208 bin lira ceza kesildi.

Habip ATAM

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İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün bir çok noktada denetim yaptı.

Kaçak göçmenlerle ilgili Esenyurt TEM otoyolunda da ring halinde çalışma yapan ekipler, Edirne’den gelen bir TIR’ı şüpheli olarak değerlendirdi, denetim yapan ekiplere bilgi verilince TIR durduruldu. Polis aracın dorsesini arayacağını belirtince, Bulgar uyruklu TIR sürücüsü P.Z.S.(61) kaçmaya çalışırken ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

TIR’ın kasasında yapılan aramalarda, 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu 81 düzensiz göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenlerin, TIR’a Edirne’den bindikleri belirlendi.

İddiaya göre kaçak göçmenler Edirne’de sınırı geçtikten bir süre sonra araçtan ineceklerdi. Ancak şebeke üyeleri, TIR sürücüsü ile farklı bir anlaşma yapmıştı. Bulgar uyruklu P.Z.S.’ye tüm göçmenleri İstanbul’da ormanlık alanda indirmesi istenmişti. Bunun için de belli bir ücret verilmişti.

ŞENER ŞEN VE İLYAS SALMAN FİLMİ

İstanbul’dan Edirne’ye giderek Avrupa hayaliyle TIR’a binen kaçak göçmenler İstanbul’a döndüğünü öğrenince şok yaşarken, yaşanan olay Banker Bilo filmindeki sahneyi hatırlattı.

O filmde başrol oyuncusu Şener Şen, çalışmak için Almanya’ya gitmeye çalışan İlyas Salman ve onlarca kişiyi bir kamyonun kasasına dolduruyor. Daha sonra ise Almanya’ya ulaştık diye, kamyondakileri İstanbul’da indiriyordu.

208 BİN LİRA

Yaşanan olayda, TIR şoförü kaçak göçmenleri İstanbul’da indiremeden polis ekiplerince yakalanırken cezadan da kurtulamadı.

Bulgar uyruklu şüpheli hakkında “6458 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 208 bin 494 lira ari para cezası kesildi. “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan ise adli işlem yapıldı. Yakalanan 81 düzensiz göçmen hakkında ise sınır dışı işlemi başlatıldı.

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