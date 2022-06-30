Barajlar alarm veriyor: Su kaynakları kritik seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 90 yılın en kurak dönemini geçiren Manisa’da barajlardaki su seviyeleri düşerken, yeraltı suları daha derin seviyelere çekildi. Yeraltında suya 400 metre derinlikte ulaşılırken, bazı barajlarda su seviyesi yüzde 10’ların altına düştü.

İlker KILIÇASLAN

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 90 yılın en kurak dönemini yaşayan Manisa'da ilkbahar aylarında beklenen yağışlar olmayınca yeraltı suları daha derinlere, barajlardaki durumlar kritik seviyelere düştü. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945’te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası’na veren Marmara Gölü, tamamen kurudu.

Ege Bölgesi’nin Büyük Menderes’ten sonraki ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri’nin debisi de kuraklığın etkisiyle azaldı. Nehir yatağında debinin azalması nedeniyle oluşan adacıklar dikkati çekti. İçme suyu ihtiyacının yeraltı kaynaklarından sağlandığı Manisa’da kuraklığın etkisiyle yeraltı kaynakları da azaldı.

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, ilkbahar aylarında kentin çok az yağış aldığını ve bu nedenle özellikle tarımsal sulamada önemli yeri olan barajlarda suyun tükenme seviyesine geldiğini ifade etti.



BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI ALARM VERİYOR

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak küresel ısınmanın tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da yağışların azalmasına ve sıcaklık seviyelerin yükselmesine sebep olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 90 yılın en kurak dönemini geçirdik. Yağışlı gün sayısının azaldığı ülkemizde ve ilimizde baraj suları da tükenme noktasına geldi. Manisa ilimizdeki yerüstü su kaynaklarına baktığımızda doluluk oranları maalesef ki çok düşük durumda bulunuyor.

Gördes Barajı yüzde 5,1, Demirköprü Barajı yüzde 6,5'lik doluluk oranı ile neredeyse kuruma noktasına geldi. Afşar Barajı yüzde 28,3, Sevişler Barajı ise yüzde 50,2 doluluk oranını ile alarm sinyalleri veriyor. Ülkemizin gıda ambarı, tarım şehri Manisa'mızda son günlerde yaşadığımız anlık yağışların su kaynaklarımıza hiçbir faydası olmadı. Özellikle tarımsal sulamada büyük önem taşıyan barajlarımız kritik seviyede.”

YETERLİ SUYA ARTIK ÇOK DERİNLERDE ULAŞILIYOR

Manisa genelinde 1,5 milyon kişiye içme suyu temin etmek için 2 binden fazla sondaj açtıklarını dile getiren Aslay, özellikle içme suyuna ulaşmakta zorluk yaşamaya başladıklarını ifade etti.

MASKİ Genel Müdürü Aslay yaşanan sıkıntıyla ilgili son olarak şu cümlelere yer verdi:

“İdare olarak Manisa'mıza günlük 392 bin metreküp su veriyoruz. Vatandaşlarımıza içme suyu temini noktasında yeni sondajlar açmaya devam ediyoruz. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. 15-20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya bugün 350-400 metrelerde ulaşıyoruz. Öncelikle hepimizin bilmesi gereken su kaynaklarımızın sınırsız olmadığıdır. Bu nedenle suyumuzu tasarruflu kullanmamızda fayda var.”

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