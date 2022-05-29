Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bartın Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59'a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/ AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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