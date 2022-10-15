Bartın’da maden ocağında patlama: 40 ölü

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 40'a yükseldi. Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altında.

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Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçi sayısı 40’a yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden faciasına ilişkin son duruma ilişkin bilgi verdi.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI 40’A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

*Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye’de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı.

*Türkiye’nin bir çok yerinden gerek arama kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD’dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu.

*Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiç bir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim.

*Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi.

*Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık.

*Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacalarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu.

*Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralarımız da hastanelerde, 6’sı İstanbul’da Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne, 5’inin 3’ü Bartın Devlet Hastanesi, 2’si ise özel hastanede, birisi taburcu oldu.

*110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var.

*40 madencimizin kimliği de belirlendi. Biraz sonrada yine geri kalan 14 madencimizin, şehidimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.

“ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞTIK”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaşanan patlama ile ilgili son bilgileri verdi…

Konuşmasının bir bölümünde zorlandığı görülen Bakan Dönmez, duygusal anlar yaşadı…

Dönmez, şunları söyledi:

*Arama kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Rabbim şehitlerin mekanını cennet eylesin.

*Arama kurtarma çalışmalarını başta TTK’nın tahlisiye ekipleri yaptı. Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar.

*Saatlerce kaybolan arkadaşlarımızı aranması durumları da oldu. O arkadaşların, arkadaşlarını canlı çıkarması durumundaki sevinçleri de yaşadılar.

*Onlarla sevildik ve üzüldük. Belirsizliğin söylendiği arkadaşımızı da arama çalışmaları sürüyor.

*Galeride süren yangın da büyük oranda kontrol altına alındı, sabah saatlerinde 14 kardeşimiz o bölgeden çıkarıldılar.

*AFAD’ımıza, sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Daha 3 hafta önce burada biz, Türk İş Başkanımızla birlikteydik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmasın.

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