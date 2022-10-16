Bartın’daki maden faciası: 11 işçiden 5’i solunum cihazına bağlı

Bartın'daki 41 işçinin can verdiği maden faciasından yaralı kurtulan 11 işçinin tedavileri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı işçilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Bartın’da Türkiye Taş Kurumu’na bağlı maden ocağında cuma akşamı meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 41’e yükseldi.

YANIK YÜZDELERİ 65-85 ARASINDA

110 işçinin bulunduğu madende 58 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Yaralı 11 işçinin tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da tedavi gören altı madenciden beşinin durumunun ciddi ve solunum cihazına bağlı olduklarını, yanık yüzdelerinin ise yüzde 65-85 arası değiştiğini açıkladı.

DURUMLARI CİDDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan konuyla ilgili şunları söyledi:

– Hastalarımız yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. Burada tedavileri devam etmektedir. Bu hastalardan beş tanesinin durumu ciddidir. Bu aşamadan sonra da önümüzdeki günlerde ileri tetkik ve tedavileri devam edecektir.

– Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacaktır. Hastalarımızın iki tanesinde acil cerrahi işlem gerekmiştir. Bu tedaviler yapılmıştır. Bir hastamıza da acil Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimizde ek bir tedavi ihtiyacı oluşmuştur. Şu anda hastamız o bölüme alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

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