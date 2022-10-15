Bartın’daki maden ocağında Sayıştay patlama uyarısında bulunmuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da maden ocağında meydana gelen facianın nedeni için "İlk belirlemelere göre grizu patlaması" açıklaması yaptı. Öte yandan Sayıştay TTK 2019 Yılı Denetim Raporunda, Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madende patlamanın yaşandığı derinlikte ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı konusunda uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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TTK Amasra İşletmesi’ndeki dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 25 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi de yaralandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, patlamanın ardından bölgeye giderken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayıştay’ın TTK hakkında 2019 yılında hazırladığı raporda patlama olabileceği yolunda uyarı yaptığına dair belgeyi yayınladı.

SAYIŞTAY’IN PATLAMA UYARISI

Sayıştay’ın TTK 2019 Yılı Denetim Raporu’na ait belgeyi paylaşan Yavuzyılmaz, “‘Sayıştay, Bartın Amasra’daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını; çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor’ diyor!” ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporunda ise;

“2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra “Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir” denildi.

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