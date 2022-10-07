Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren caniye verilen ceza onandı

İstinaf Mahkemesi, Ataşehir’de Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022'de “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı.

Öte yandan sanığa, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ise toplamda 5 yıl hapis cezası verilmişti.

DELİL VE İŞLEMLERDE EKSİKLİK YOK

Yerel mahkemenin kararının ardından taraf avukatları tarafından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Ceza Dairesi, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Öte yandan oybirliği ile verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu da belirtildi.

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