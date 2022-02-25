Başak Cengiz’in annesi mahkemeye seslendi: Evladınız gibi görün

Ataşehir'de, Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Can Göktuğ Boz ilk hakim karşısına çıktı. Şizofreni hastası olduğunu öne süren sanığın savunması pes dedirtti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesi ile nişanlanlısı Mahir Mızrak da hazır bulundu.

Duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları katıldı. Duruşma sırasında Cengiz'in anne ve babası ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

DURUŞMANIN KAPALI YAPILMASI TALEP EDİLDİ, MAHKEME REDDETTİ

Sanık Can Göktuğ Boz'un avukatı söz alarak duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılmasına ilişkin talebi reddetti. Sanık Can Göktuğ Boz, kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, çalışmadığını ve sabıka kaydı olmadığını söyledi.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Daha sonra savunma yapan sanık Can Göktuğ Boz, “Ben şizofreni hastasıyım. Kafamın içindeki şeytan sürekli benimle konuşuyor. Şeytan ‘insan öldür' dedi. O suçu işlemezsem şeytan beni öldüreceğini söyledi.” dedi.

Mahkeme başkanının şeytan olduğunu nasıl anladığını sormasının ardından sanık, kendisine ‘Ben şeytanım' dediğini ve silüet belirdiğini öne sürdü.

Kafasındaki şeytanın intihar etmesini söylediğini de iddia eden sanık, “Şeytan, ‘öldürmezsen seni öldüreceğim' diyor. Daha önce ben hastalıklar geçirmiştim. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattım. Uyuşturucu kullandım” dedi.

‘ÖZÜR DİLERİM’ DEDİ, ‘PES’ DEDİRTTİ

Mahkeme başkanının olayı anlatmasını istemesi üzerine sanık savunmasında devamla, “Çok pişmanım, çok özür dilerim. Şeytan bana ‘bir insanı öldür' dedikten sonra dışarı çıktım ve bu suçu yanlışlıkla işledim. Cinsiyet ayrımı yapmadım. Kullandım alet kılıç, internetten satın aldım” dedi. İkametinde başka kılıçların da bulunduğunu söylemesi üzerine sanık, İstanbul'daki bıçakların kalitesiz olduğunu ve internetten kılıç aldığını söyledi.

Kaç bıçak darbesinin olduğunu hatırlamadığını belirten sanık, “Şeytan akşam saatinde ‘dışarı çık, yap' dedi. Ailemin haberi yok hastalığımdan. Şeytan bana ‘hastalıklarını sakla' dedi. Görünüşü siyah renkti” dedi.

ÖNCEKİ İFADESİNDE SÖYLEDİKLERİNİ HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Mahkeme başkanı sanığın önceki ifadesinde Başak Cengiz'i kadın olduğu için seçtiğini söylediğini hatırlatması üzerine sanık Boz, hatırlamadığını söyledi. Kılıçları hobi amaçlı aldığını söyleyen sanık, diğer aletlerin küçük olduğunu o nedenle bir sene önce samuray kılıcı aldığını anlattı.

SANIK AVUKATI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sanık avukatı ise üzgün olduklarını belirterek Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi. Sanık avukatı, sanığın hastanede yattığını ve ilaç kullandığını söyledi.

MAĞDUR DA OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur Kaan Ağca ise, “Spor salonuna gitmek için evden çıkmıştım. İşlek bir caddeydi, bir kadın sesi duydum. İmdat sesi duyunca koştum. ‘Yapma' diye bağırdığım için sanık ‘yaklaşma sana da saplarım' dedi. ‘Sakin ol' dedim iş işten geçmişti” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

‘BAŞAK CENGİZ'İ EVLADINIZ GİBİ GÖRÜN’

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, “Hiç acımadan, tanımadığı için zalimce, zevk için canını alan birine en ağır cezayı vermenizi istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Burada acımıza rağmen, size olan saygımızdan dolayı sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Lütfen yalvarıyorum size, kanını yerde koymayın. Bir anne olarak yalvarıyorum” ifadelerini kullandı. Annenin sözleri sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

Baba Avni Cengiz ise, “Sanık ilkokul talebesi gibi anlatmakta. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

‘NE KADAR İYİ BİR İNSAN OLDUĞUNU ANLATMAYA LAF YETMEZ’

Cengiz'in abisi Fatih Cengiz de, “İlkokul seviyesinde çocuk gibi ezberletilmiş şekilde savunma yapıyor. Adalete inanıyorum. Başak Cengiz'in ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaya laf yetmez. Başak Cengiz bir melekti” diye konuştu. Cengiz'in ablası Zennure Türk de, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Başak'ımız geri gelmeyecek ama adalet yerini bulacak” dedi.

‘SADECE BAŞAK DEĞİL GELECEĞİMİZİ DE KATLETMİŞTİR’

Nişanlısı Mahir Mızrak ise, “Ezberlediği şeyleri söylüyor ama onlara inanmıyoruz. Sadece Başak'ı değil geleceğimizi de katletmiştir. Başak'ın ailesinin beyan ve taleplerine katılıyorum” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada Cengiz'in iş arkadaşı da tanık olarak ifade verdi. İfadenin ardından Cengiz'in annesi tanığa 2 aydır kızını tanıdığın, kızının nasıl bir insan olduğunu sordu. Annenin sorusu üzerine gözyaşlarını tutamayan tanık, “Çok nur yüzlüydü. Şantiyedeki herkes de çok severdi. İşinde çok başarılıydı” dedi.

Duruşma sırasında, olay anına ilişkin görüntüler de izlendi. Görüntüyü başlamadan önce ağlama krizine giren anne ve aile duruşma salonundan çıkarıldı.

Tekrar söz alan anne Beyhan Cengiz, “Türkiye'de vicdanlı insanların sayısının çok olduğunu biliyorum. Vicdanlara sesleniyorum. Vatanın görevlileri ilaç içirmeyi becermiş de ailesi niye içirememiş. Benim yavrum suçsuzken, ceza verdi, canını aldı. Madem hasta tedavi olmasını istiyorsunuz, bu sanık sandalyesine kimi oturtacaklar? İlk gün bile o acıyla ‘Türk adaletine güveniyorum' dedim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MAHKEME SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma sonrası Başak Cengiz'in ailesi tarafından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, “Türkiye'nin evladı mimar Başak Cengiz. Türkiye adaletine ilk günkü gibi inanıyorum. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. Başak Cengiz suçsuzken, zalim bu cezayı ona layık gördü. Peki kendi suçlu cezası ne olmalı?

Vicdanlı olan insanların yüreklerine sesleniyorum. Türkiye'deki vicdanlı insanların sayısı çok, Başak'ın kanını yerde bırakmayacaklar. Zalim caninin canı böyle istiyor diye can alması elbet karşılık bulmalı. Ben taş değilim, yavrumu süzgeç yaptı. Bunun cezası elbette çok ağır olmalı” ifadelerini kullandı.

Baba Avni Cengiz ise, “Çok zor oldu. Bize çok ağır geldi. Vahşet şimdi de kendine deli muamelesi yapıyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Can Göktuğ Boz isimli saldırgan, sırf kadın olduğu için kurban seçtiği Başak Cengiz’i, sokak ortasında kılıçla katletti. Katil zanlısı sorgulamasında birini kılıçla öldürmeyi kafasına koyduğunu ve erkekler direnebileceği için bir kadını tercih ettiğini söyledi. Bu bilinçli vahşet, sadece, kadına yönelik şiddetle aralıksız mücadele eden bizlerin değil tüm Türkiye’nin kanını dondurdu” dedi.

Gümrükçüoğlu, “Mahkeme, dosyayı sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna sevk etti” dedi.

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