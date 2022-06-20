Basın meslek örgütleri harekete geçti: Sansür yasasına hayır

Basın meslek örgütleri, Çarşamba günü TBMM’de görüşülmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı’na karşı çıkmak için harekete geçti. "Basın tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz" açıklamasında bulunan örgütler, Salı günü İstanbul'da ve diğer illerde; Çarşamba günü ise Ankara'da "Sansür yasasına hayır" diyerek basın toplantısı düzenleyecek.

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AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu basına ve sosyal medya yeni yaptırımlar getiren dezenformasyon yasasına karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. Basın meslek örgütleri, yarın ve Çarşamba günü yapacakları basın açıklamaları ile yasa tasarısının geri çekilmesini talep edecek.

22 Haziran Çarşamba günü TBMM'de görüşülmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı'na karşı çıkmak için bir araya gelen yedi basın meslek örgütü yarın saat 14.00'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Konferans Salonu'nda toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

“KABUL ETMİYORUZ”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan yazılı duyuruda, “Sosyal Medya ve Dezenformasyon Yasa Tasarısı'na karşı çıkan basın meslek örgütleri tüm yurttaşların haberleşme özgürlüğüne engel olacak, tutuklu gazeteci sayısını artıracak bu girişimden vazgeçilmesini istiyor. Gazetecilerin katılımı olmadan Basın Kanunu yapılmasını kabul etmiyor” denildi.

“GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada ise, “Sansür Yasası’na karşı Salı günü İstanbul ve diğer kentlerde, Çarşamba günü Ankara’dayız. Basın tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz” denildi.

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