Basın şehidi Çetin Emeç anıldı

1990 yılında evinin önünde suikasta uğrayan gazeteci Çetin Emeç, katledilişinin 32. yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi, kızı ve basın camiasından isimler katıldı.

Batuhan SERİM

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Genç yaşta başladığı gazetecilikte elde ettiği başarılarla, ardında önemli bir saygınlık ve iz bırakan duayen gazeteci yazar Çetin Emeç, 7 Mart 1990’da evinin önünde katledildi. Meslek hayatında Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde genel yayın yönetmenliği yapan Emeç, İstanbul Suadiye’deki evinin önünde bindiği araçta silahlı saldırıya uğradı. Çapraz ateşe tutulan Emeç otomobilde vücuduna isabet eden 7 kurşunla, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Emeç, katledilişinin 32. yıl dönümünde, saat 10.30’da Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine; eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç, İnan Kıraç, Oktay Ekşi, Ahmet Hakan ve sevenleri katıldı.

SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Basın Konseyi de yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, “Türk basınının sembol isimlerinden, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'i, katledilişinin 32'inci yıldönümünde saygıyla anıyoruz” denildi.

SUİKAST TAM OLARAK AYDINLATILAMADI

Gazeteci Çetin Emeç’in, 7 Mart 1990 günü evinden gazeteye gitmek üzere otomobiline bindiği sırada, uğradığı suikastta şoförü Sinan Ercan'la birlikte katledildiği hatırlatılan mesajda, “Halkın gerçekleri öğrenmesinden korkan, demokrasinin ve basın özgürlüğünün düşmanı karanlık odaklarca planlanıp gerçekleştirilen bu suikast, aradan geçen bunca yılda maalesef tam olarak aydınlatılamadı.” ifadeleri kullanıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ASLA TAVİZ VERMEDİ

Basın Konseyi mesajında şu ifadelere yer verildi; “Çetin Emeç aileden gazeteciydi; meslek ilkelerinden, ifade ve basın özgürlüğünden asla taviz vermedi. Yönettiği gazete ve dergilerde yaptığı yeniliklerle basında çığır açtı, medyamızda başarılı olan onlarca gazeteciyi yetiştirdi. Basın şehidi Çetin Emeç'i, alçakça bir suikastla katledilişinin yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.”