CHP’li Gürün: Verdiğimiz vergiye göre, aldığımız yatırım çok düşük

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğla olarak verdiğimiz vergiye göre, aldığımız yatırım çok düşük. Muğla, 2021 yılında 5 milyar 931 milyon 360 TL vergi öderken merkezi hükümetin Muğla’ya yatırımı 384 milyon 186 bin TL” dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının 53'üncü olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gürün, “Muğla olarak verdiğimiz vergiye göre, aldığımız yatırım çok düşük. 2021 yılında 5 milyar 931 milyon 360 TL vergi öderken merkezi hükümetin Muğla'ya yatırımı 384 milyon 186 bin TL. Muğla hak etiği payı alamıyor” dedi.

“TURİZM, TARIM VE KÜLTÜRÜ BİRLEŞTİRMELİYİZ”

Muğla'nın tarım ve turizmin ardından kültür kenti olarak da tanınması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gürün, şöyle konuştu:

“Muğla'mızın ana sektörü ne diye sorsalar daha düne kadar turizm denirdi. Şimdi tarım, hayvancılık ve turizm diyoruz. Çünkü başat ürünleri, verimli toprakları ve yüzde 55 kırsalda yaşayan nüfusu ile bir tarım kentiyiz. Aynı zamanda antik kentleri, korunmuş yapısı ve kültürel mirası, yemekleri, dili, müziği ile şehrimiz bir kültür kenti.

Muğla'mızı turizm, tarım ve kültür üçayağı üzerinde taşımamız gerekiyor. Muğla'mızın yetiştirdiği ürünleri, değerleri ile ilgili yaptığınız coğrafi işaret çalışmaları çok değerli. Ürünlerimizin markalaşması, bilinmesi ve tescillenmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunların çalışmalarını sürdürüyoruz, tüm paydaşlarımızla da ortak çalışmaya hazırız.”



“MUĞLA'YA EN FAZLA YATARIMI YAPAN KURUM BİZİZ”

Büyükşehir olarak şehre en fazla yatırım yapan kurum olduklarını belirten Gürün, sözlerine şöyle devam etti:

“Bodrum, Fethiye, Datça, Milas, Dalaman ve Yatağan'da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kavaklıdere, Ula, Menteşe'de ise önemli altyapı projelerini tamamladık. Bodrum'da altyapıdan yararlanma oranını yüzde 46'dan yüzde 91'e çıkarıyoruz. Şehrimizi ileri biyolojik arıtma sistemleri ile donatıyoruz.

Daha birçok alanda büyükşehrimizin yatırımları devam ediyor. Bugüne kadar il geneli 2014-2021 toplam 3 milyar 45 milyon TL yatırım yaparken 1 milyar 702 milyon TL değerindeki projelerimizde sürüyor. Bu bağlamda Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurumuz.”

“TÜRKİYE'DE EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 18'NCİ İL KONUMUNDAYIZ”

Muğla'nın ödediği vergi ve merkezi hükümetten aldığı yatırım konusunun herkesi yakından ilgilendirdiğini belirten Başkan Gürün şunları söyledi:

“2021 yılında Muğla'mızın ödediği vergi 5 milyar 931 milyon 360 TL. Türkiye genelinde en çok vergi ödeyen 18'nci il konumundayız. 2021 yılında merkezi hükümetin Muğla'ya yapılan yatırım 384 milyon 186 bin TL ve aldığımız yatırımda 34'ncü il durumundayız. Muğla bunu hak etmiyor. Burada bir adaletsizlik var. Biz ödediğimiz verginin karşılığında hak ettiğimiz yatırımları da şehrimizde görmek istiyoruz.”

“GALERİ SİSTEMİ İLE KÖMÜR ARAMAYA BAŞLADILAR”

Maden arama sahalarının genişletilmesini eleştirerek bunun su kaynaklarına zarar vereceğini söyleyen Gürün, “Şehrimizin yüzde 60'ında maden arama ruhsatı var. 3 termik santralimiz var. Galeri sistemi ile kömür aramaya başladılar. Muğla merkezin su ihtiyacını sağlayan yeraltı sularına zarar vereceği için gerekli hukuki mücadeleyi başlattık. Burada yine söylüyorum ülkemizde su bakanlığı kurulmalı. Bu tür maden arama gibi alınacak kararlarda tek yetkili bu bakanlık olmalı. Ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda ekonomi vatandaşlarımızı ve bizleri çok zorluyor. Önümüzdeki günlerin ekonomik olarak daha zor geçeceği görülüyor. Açtığımız ihalelere ya giren olmuyor ya da ihaleyi alan zarara uğradığını söyleyerek işleri tamamlayamıyor. Bu anlayışın bir an evvel değişmesi ve güven duygusunun tekrar kazanılması gerekiyor. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında birlikte olursak, bir araya gelirsek aşamayacağımız engel yok” şeklinde konuştu.

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