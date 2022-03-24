Başkan Soyer, bir ilk diye duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır’da düzenlenen 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'na katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standının da bulunduğu fuarda konuşan Başkan Soyer, "Bu yıl fuarın ilki yapılıyor. Diliyorum Mezopotamya bölgesinde bu devam edecek. Biz de bu fuarın içinde yer alarak var olmaya devam edeceğiz. İzmir ve Diyarbakır kültürü burada harmanlanıyor. Çok iç içe geçen, çok ortak paydamız var. Bugün de o nedenle Diyarbakır'da olmaktan mutluyuz" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mezopotamya bölgesinin lezzetlerini dünyaya tanıtmak için bu yıl ilki düzenlenen 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katıldı. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle düzenlendi.

“GASTRONOMİ ARTIK SADECE LEZZETTEN İBARET DEĞİL”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Gastronominin artık sadece lezzetten ibaret bir başlık olmadığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Gastronomi sağlıklı gıdayla, sürdürülebilir gıdayla ve tarımla, turizimle ilgili bir başlık. Bu nedenle içini çok fazla doldurmak gerekiyor. Gastronomi fuarlarının bu nedenle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“BU FUARDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bu yıl fuarın ilki yapılıyor. Diliyorum Mezopotamya bölgesinde bu devam edecek. Biz de bu fuarın içinde yer alarak var olmaya devam edeceğiz. İzmir ve Diyarbakır kültürü burada harmanlanıyor. Çok iç içe geçen, çok ortak paydamız var. Bugün de o nedenle Diyarbakır’da olmaktan mutluyuz.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bölgenin, dünya kültürünün şekillendiği bir coğrafya olduğunu, bu nedenle “Mezopotamya” başlığı altında fuarın düzenlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

“İNSANLAR ARTIK YEMEK YEMEK İÇİN FARKLI NOKTALARA GİDİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kültürlerin iç içe olduğu, farklı kültürlerin bir arada yaşadığının en büyük işaretinin bu tür etkinlikler olduğunu belirterek, “Gastronomi de artık turizmin vazgeçilmezlerinden biri. İnsanlar artık yemek yemek için farklı noktalara, farklı yerlere gidiyor. Sadece Diyarbakır’ın değil bu bölgenin tarihinin tanıtılması açısından da çok önemli bir fuar” diye konuştu.

Başkan Soyer, fuarda yer alan diğer illerin stantlarını da ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Yurttaşlar, Soyer’e yoğun ilgi gösterdi.

SALATALAR BEĞENİYE SUNULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi standında Urla sakız enginarı, şevketi bostan, karakılçık bulguru, yarımada zeytinyağı ile hazırlanan salatalar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bu yıl 2- 11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Terra Madre Anadolu İzmir 2022 Gastronomi Fuarı'nın tanıtımının yapıldığı stantta, Can Yücel Tohum Merkezi'nden getirilen tohumlar ve İzmir’e özgü ürünler ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde öne çıkan çalışmaları arasındaki Visit İzmir ve pandemi döneminde başlatılan Turuncu Çember uygulamaları da fuarda tanıtıldı.

24 – 27 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda 2 ülke ve 11 şehirden 121 katılımcı yer alıyor. Bölgede yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak’ın “Mezopotamya” olarak tek bir isimle markalaştırması hedefleniyor.

Bölgeyi önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı amaçlayan fuarın partner kenti ise Bursa. KKTC’nin de partner ülke olarak yer aldığı fuarda, Kuzey Irak'tan Erbil, Süleymaniye ve Duhok partner şehirleri de bulunuyor. Bölgede yer alan 9 ilin turistik değerlerinin yanı sıra bölgenin sahip olduğu kültürel, tarihi, inanç ve gastronomik varlıkları ve eşsiz turizm potansiyeli stant alanlarında gözler önüne seriliyor.

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