Başkentte aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Ankara'da sabah saatlerinden başlayarak etkili olan lodoslu hava öğlenden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışa bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Bazı vatandaşlarsa yağmurdan etkilenmemek için karton kutuları başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise mont ve hırkalarını ıslanmamak için kendilerine korunak yaptı. Yağmurdan korunmak isteyen onca vatandaşın aksine bazı vatandaşlar ise yağmurun tadını çıkartarak yağmur altında sakince yürümeye devam etti. (İHA)

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