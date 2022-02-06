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Başsavcılık duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsüne yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma: 00:33 - 06 Şubat 2022 Güncellenme:
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Başsavcılık duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir” denildi.

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