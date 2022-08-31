Başsavcılık, SPK ile ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

Fırat FISTIK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Mine Tozlu Sineren'in iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Bir ulusal tv kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan Mine Tozlu Sineren dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.

SPK, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği rüşvet iddiaları sonrasında Mine Tozlu Sineren ve ‘ilgili olduğu şahıslar’ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamış, “Sineren, Piyasa Dolandırıcılığı suçu kapsamında işlem yapılmak üzere savcılığa şikayet edildi, sermaye artırımı başvurusu sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle iptal edildi” denilmişti.

Açıklamada ayrıca, “Aralarında Mine Tozlu Sineren'in de olduğu ilgililer hakkında SPK'nin 110’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Sineren ise SPK çevresinde, Cumhurbaşkanlığına uzanan bir bir rüşvet ağının oluştuğunu anlatmıştı.

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